Глава Башкирии объявил о планах на развитие спортивного коневодства

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Глава Башкирии Радий Хабиров сегодня, 12 сентября, заявил о планах на развитие в республике спортивного коневодства. В своих социальных сетях он вспомнил, что башкиры «всегда отличались особой привязанностью к лошадям, трепетным отношением к ним». Пост на официальных страницах руководителя региона появился после очередного заезда на ипподроме «Акбузат».

В качестве вдохновляющих примеров дружбы башкир с лошадьми Хабиров вспомнил о героических подвигах «северных амуров» во время Отечественной войны 1812 года и кавалерийской дивизии генерала Минигали Шаймуратова.

- Наши «северные амуры» и шаймуратовцы на конях преодолели всю Европу, освобождая Родину от захватчиков. И у нас, современных жителей Башкортостана, тоже особое отношение к лошадям, к продуктивному и спортивному коневодству в целом. Эти отрасли разные, но одна без другой существовать не могут, - написал глава Башкирии.

В завершении Хабиров анонсировал республиканскую программу поддержки спортивного коневодства.

- Мы приняли ряд решений по их поддержке, планируем создать испытательный центр на базе ипподрома «Акбузат», разрабатываем программу поддержки спортивного коневодства, - подытожил Радий Хабиров.