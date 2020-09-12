«Уфа» на выезде потерпела поражение от «Тамбова»

Фото: скриншот видеотрансляции на телеканале «Матч Премьер»

Сегодня, 12 сентября, в Саранске состоялся матч 7-го тура ТИНЬКОФФ-РПЛ чемпионата России по футболу. В первом после перерыва на игры сборных матче встретились «Тамбов» и «Уфа». Подопечные Вадима Евсеева не смогли ответить на два гола хозяев поля и потерпели четвертое поражение в сезоне.

Футболисты «Тамбова» дважды огорчили голкипера «горожан» Александра Беленова. Сначала на 42-й минуте забил Алексей Грицаенко, затем на 79-й минуте успех своей команды закрепил Михаил Костюков.

После проигранного матча «Уфа» оказалась на 13-й строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу. В свою очередь, «Тамбов» поднялся на 11-е место.

После матча наставник «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал итоги поединка в беседе с корреспондентами телеканала «Матч Премьер».

- Проиграли в борьбе, много уступили в верховых единоборствах. Нападающие «Тамбова» цеплялись за мяч, поэтому инициатива была в первом тайме у хозяев поля. А необязательный штрафной привел к тому, что нам забили со стандарта, - заявил Евсеев.