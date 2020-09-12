Жительница Уфы пожаловалась на агрессивных собак, разорвавших во дворе кошку

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На днях в одном из городских сообществ в социальных сетях жительница Уфы пожаловалась на свору агрессивных собак. Женщина пишет, что во дворе дома №106 по улице Комсомольская по вечерам слышно, как лают бездомные псы.

-Но сегодня я стала свидетелем как эти собаки загрызли насмерть кошку 6:10 утра. Это было ужасно. Они рвали ее на части, она кричала от боли, я стала орать на собак с окна и что удивительно они оставили ее и убежали, - пишет уфимка.

По ее словам, бедное животное скончалось в мучениях. Сама женщина вопреки страху перед собаками спустилась вниз, но обнаружила уже бездыханное тело кошки.

Жуткий инцидент произошел во дворе многоэтажного дома по улице Комсомольская

- Собак было около пяти. Одна стояла неподалеку и не участвовала, остальные рвали. Когда они убежали, кошка прошла пару метров и упала. Я спустилась, она была мертва, - поделилась с пользователями соцсетей женщина.

Уфимка просит ответственных людей разобраться со стаей диких собак, которые держат в страхе весь двор.