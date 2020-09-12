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Жительница Уфы пожаловалась на агрессивных собак, разорвавших во дворе кошку

Жуткий случай произошел рано утром на улице Комсомольская
Павел КРАЙНОВ
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Фото: соцсети

Фото: соцсети

На днях в одном из городских сообществ в социальных сетях жительница Уфы пожаловалась на свору агрессивных собак. Женщина пишет, что во дворе дома №106 по улице Комсомольская по вечерам слышно, как лают бездомные псы.

-Но сегодня я стала свидетелем как эти собаки загрызли насмерть кошку 6:10 утра. Это было ужасно. Они рвали ее на части, она кричала от боли, я стала орать на собак с окна и что удивительно они оставили ее и убежали, - пишет уфимка.

По ее словам, бедное животное скончалось в мучениях. Сама женщина вопреки страху перед собаками спустилась вниз, но обнаружила уже бездыханное тело кошки.

Жуткий инцидент произошел во дворе многоэтажного дома по улице Комсомольская

Жуткий инцидент произошел во дворе многоэтажного дома по улице Комсомольская

- Собак было около пяти. Одна стояла неподалеку и не участвовала, остальные рвали. Когда они убежали, кошка прошла пару метров и упала. Я спустилась, она была мертва, - поделилась с пользователями соцсетей женщина.

Уфимка просит ответственных людей разобраться со стаей диких собак, которые держат в страхе весь двор.