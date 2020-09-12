Прохладно и облачно: стал известен прогноз погоды в Башкирии на воскресенье, 13 сентября

Фото: Рустем Ахунов

В предстоящее воскресенье, 13 сентября, в Башкирии установится облачная и прохладная погода. Синоптики обещают, что в этот день осадков не будет. Однако в ночь на воскресенье в республике ожидается резкое похолодание. Температура воздуха упадет до +7, +8 градусов Цельсия. Башгидрометцентр сообщает, что в некоторых районах прогнозируются заморозки на почве и в воздухе – до 0, -2 .

Днем столбики термометров поднимутся до +14, +17 градусов Цельсия. Ветер северо-западный, 2-4 метра в секунду. Вечером направление ветра сменится на южное, скорость будет достигать 6 метров в секунду. Атмосферное давление 756-757 мм ртутного столба при относительно влажности воздуха утром до 86%, днем до 46%.