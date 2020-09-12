Вытащили из люка элитной иномарки: в Уфе полицейские задержали вора, похитившего банкомат с миллионами рублей

На фото: тот самый автомобиль, из которого доставали подозреваемого

Накануне сотрудники полиции задержали 27-летнего жителя Башкирии, которого подозревают в краже банкомата из магазина. Внутри аппарата находилась приличная сумма – 2,6 млн рублей. В МВД рассказали подробности дерзкой кражи и задержания злоумышленника.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, кража произошла еще в середине июля. В полицию поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина вынес из магазина на улице Ахметова банкомат с деньгами. Сам он представился сотрудником банка и заявил, что увозит его на техническое обслуживание.

Обстоятельства преступления действительно напоминали блокбастер. Злоумышленник обмотал банкомат пленкой, погрузил его на грузовик и уехал. В дальнейшем сотрудники уголовного розыска выяснили, что он трижды менял машины, на которых возил свою «добычу», а конечной точкой стал арендованный гараж. Там он распилил банкомат и вытащил деньги.

- Казалось бы, похититель обдумал каждый свой шаг и был уверен, что меч правосудия его не настигнет. Но злоумышленник не учел, что сотрудники уголовного розыска имеют в своем арсенале особенное оружие — это многолетний опыт в связке с упорством, который уже не раз им помогал в раскрытии самых запутанных преступлений, - рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии.

В итоге, полицейские вышли на след подозреваемого и установили его личность. Им оказался 27-летний житель Аургазинского района Башкирии. В ходе задержания мужчина закрылся в новой машине «Mercedes S350», которую он купил совсем недавно. Чтобы вытащить его из элитной иномарки пришлось задействовать спецназ и нестандартный подход – злоумышленника вытащили через верхний люк.

- По предварительным данным, задержанный, сразу после кражи успел съездить на море. Вернувшись, он успел приобрести «Mercedes S350». По словам подозреваемого, деньги на новую машину он собрал еще до совершения кражи. Так ли это предстоит проверить следователям, а пока что дорогостоящая иномарка изъята, - пояснили в МВД по Башкирии.

Сейчас задержанный находится под стражей, по факту кражи в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.