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Коронавирус Covid-19

В Башкирии коронавирус подтвердился еще у 30 человек

Всего за время эпидемии covid-19 в республике зарегистрировано 8161 случай заражения
Павел КРАЙНОВ
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Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом сообщает о подтверждении диагноза COVID-19 еще у 30 жителей Башкирии. На 12 сентября 2020 года общее число заболевших опасной инфекцией в республике достигло 8161 человека. Информации о новых летальных случаях на данный момент не поступало. Всего с начала эпидемии в регионе от ковида скончались 30 человек.

По последним данным на сегодняшний день в больницах республики остаются 38 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Из них два человека находятся в тяжелом состоянии. Еще 486 пациентов лучатся амбулаторно – у них болезнь протекает в легкой форме.

Что касается внебольничной пневмонии, то на сегодняшний день в республике выявлено 109 новых больных. В свою очередь с полным выздоровлением выписались 100 человек.