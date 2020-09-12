В Башкирии подросток без прав за рулем легковушки насмерть сбил девушку

Фото: ГИБДД по Башкирии

В минувшую пятницу, 11 сентября, в Ермекеевском районе Башкирии под колесами «Лада Гранта» погибла местная жительница. ДТП произошло на сельской дороге Калиновка - Елань-Чишма во втором часу ночи.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Башкирии, 17-летний молодой человек без прав совершил наезд на девушку, которая шла посреди проезжей части в темной одежде без светоотражающих элементов. От полученных травм пешеход скончалась на месте аварии. Сейчас дорожная полиция разбирается в причинах и обстоятельствах смертельного ДТП.

Всего за прошедшие сутки в Башкирии произошло 12 аварий, в которых погибли три человека и 12 получили различные травмы.