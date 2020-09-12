В Уфе разыскивают бесследно пропавшую 18-летнюю Полину Шуткову

Фото: соцсети

Родные и близкие 18-летней жительницы Уфы Полины Шутковой бьют тревогу: вчера, 11 сентября, девушка ушла из дома и бесследно пропала. К поискам пропавшей подключились сотрудники полиции и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт. Башкортостан». Добровольцы планируют выйти на ее поиски сегодня, в 14:00. Сбор объявлен у дома №64 по улице Центральной в Деме.

Как отмечают в своих соцсетях волонтеры, Полина нуждается в медицинской помощи. Всех, кто видел ее, либо знает о ее местонахождении, просят позвонить в полицию по номеру 112 или позвонить на горячую линию «Лиза Алерт» по номеру: 8-800-700-54-52.

Приметы Полины Шутковой: рост 170 см, нормального телосложения, волосы светлые, глаза зеленые.

В день пропажи она была одета в бордовую куртку, черную юбку до колен, черные плотные колготки, черные туфли со шнурками.