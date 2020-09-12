В Башкирию перенесли производство брендовой джинсовой одежды

!no_title Фото: Михаил ФРОЛОВ

Известный бренд джинсовой одежды Ligas перенесет свое производство из Краснодара в Кумертау. Об этом накануне заявил директор фирмы Алексей Лисный. Причина такой рокировки проста – налоговые льготы для резидентов ТОСЭР.

Производство по пошиву брендовой джинсовой одежды планируют наладить в течение двух лет. Инвестор выделит на эти цели 30 млн рублей. Оборудование уже прибыло в Кумертау, сейчас идет подготовка к его монтажу. Руководство фирмы «Баш-Деним» рассчитывает на льготный кредит для закупки материалов.

Как отметил Алексей Лисный, на первом этапе реализации проекта будут созданы 30 новых рабочих мест. В дальнейшем их количество будет увеличиваться.

Глава Башкирии поручил правительству проработать вопрос с льготным кредитом и заявил о поддержке инвестиционного проекта.