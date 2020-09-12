Радик Юльякшин признался, что коронавирус помог ему подготовить сюрприз для фанатов

Фото: соцсети

Башкирский и татарский эстрадный певец Радик Юльякшин, известный под псевдонимом Элвин Грей, планирует выпустить новый альбом. Об этом он заявил в интервью проекту «100% Татарстан».

По словам Элвина Грея, новая пластинка выйдет в сентябре или начале октября. В альбом войдут по семь композиций на трех языках – башкирском, татарском и русском. По его собственному признанию, завершить работу над релизом ему помогла пандемия коронавируса.

- Мне она [пандемия]сыграла даже на пользу, потому что я оставался спокойно дома и писал альбом. До этого времени для написания особо не было, потому что наш гастрольный график расписан на год, - цитирует Радика Юльякшина Татаринформ со ссылкой на проект «100% Татарстан».