В Уфе наркоторговцы стали использовать кладбища для закладок

На Южном и Северном кладбищах за последние год-полтора совершили 304 самовольных погребения Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На днях в Госсобрании-Курултае Башкирии состоялось заседание комитета по строительству, правопорядку и судебным вопросам. Депутаты обсуждали введение штрафов за неподобающее поведение на кладбищах. С докладом выступил депутат горсовета Уфы Андрей Борисов.

По его словам, в городском совете башкирской столицы обеспокоены тем, что на Южном и Северном кладбищах за последние год-полтора совершили 304 самовольных погребения. Но и это не самая страшная напасть.

- Новая форма появилась – закладки наркотиков на кладбищах. Это всё происходит в ночное время, - цитирует Андрея Борисова издание UfaTime.ru.

Ранее башкирский парламент предложил ввести штрафы против вандалов на кладбищах. Их будут штрафовать на сумму от двух до 20 тысяч рублей.