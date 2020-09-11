В Башкирии во втором чтении одобрили новый запрет для несовершеннолетних

Накануне, 10 сентября депутаты башкирского парламента рассмотрели еще один запрет для несовершеннолетних. Депутаты комитета Курултая по промышленности, инновационному развитию, торговле, предпринимательству и туризму во втором чтении приняли законопроект о запрете продажи товаров с сжиженным углеводородным газом большинством.

«Возможность беспрепятственного приобретения товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, способствует популяризации данного явления», – приводит слова председателя комитета Рузалии Хисматулиной UfaTime.ru.

Напомним, депутаты регионального парламента обеспокоены популярностью токсикомании среди подростков. В 2018 году от нее умерли трое несовершеннолетних, в 2019 году число жертв достигло шести.