Следком начал проверку после обрушения крыши в школе в Башкирии

Следком Башкирии

Пресс-служба Следственного комитета в Башкирии сообщила, что в настоящий момент в ведомстве начали проверку по факту обрушения крыши в школе Стерлитамака. Напомним, инцидент произошел сегодня в общеобразовательном учреждении №7.

Предварительно, по данным следкома, ЧП произошло сегодня утром, 11 сентября. В здании в тот момент никто не находился, кроме охранника. Погибших и пострадавших нет.

В комитете намерены провести проверку, для этого сейчас осматривается место происшествия, опрашиваются сотрудники школы. Решение будет принято по ее результатам.