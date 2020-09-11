Глава ГИБДД по Башкирии Динар Гильмутдинов на своей странице в Facebook опубликовал сообщение о том, что сегодня, 11 сентября, на территории региона запланированы профилактические рейды.

По словам Гильмутдинова, во время рейдов будут выявлять пьяных водителей и пресекать нарушения правил дорожного движения. Глава госавтоинспекции выразил надежду, что все понимают важность таких мероприятий.

«Львиная доля пьяных водителей выявляется в результате данных проверок. В свою очередь, это помогает своевременно пресечь действия нарушителя, а значит избежать серьезных последствий на дорогах», – отметил он.

Динар Гильмутдинов также попросил жителей Башкирии проявить терпение, если такая проверка коснется и их. «Если вы ведёте здоровый образ жизни за рулем - вам не за что переживать, не так ли?», – подытожил он.