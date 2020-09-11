Парламент Башкирии подготовил обращение на имя Михаила Мурашко, чтобы спасти годовалую девочку

Парламент Башкирии направит официальное обращение на имя министра здравоохранения России

Парламент Башкирии направит официальное обращение на имя министра здравоохранения России Михаила Мурашко, чтобы спасти годовалую девочку из Стерлитамака. Малышке необходимо очень дорогое лекарство, на покупку которого у регионального Минздрава нет денег.

К депутатам за помощью обратилась мать ребенка, который страдает спинальной мышечной атрофией. Для лечения этого недуга используется один из самых дорогих препаратов в мире – «Спинраза». В цене он сопоставим со строительством целой больницы. Стоимость терапии одного больного исчисляется десятками и сотнями миллионов рублей. Как отметил спикер Госсобрания Константин Толкачев, на данный момент вопрос с приобретением лекарства можно решить только на федеральном уровне.

– Хотя препарат официально рекомендован для лечения таких больных, «Спинраза» не включена в перечень ЖНВЛП [жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов], – отметил Толкачев. – Поэтому одна из целей нашего обращения – ускорить включение препарата в данный Перечень, чтобы больные могли своевременно получать лекарство за бюджетные деньги, а не ходить по инстанциям, теряя драгоценное время.