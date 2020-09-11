В Башкирии создадут откормочную площадку на тысячу голов за 147 млн рублей

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На «Инвестчасе» 10 сентября главе Башкирии Радию Хабирову был представлен проект строительства откормочной площадки на 1 тысячу голов. Фидлот планируется организовать на территории Куюргазинского района. Предприятие позволит нарастить местному хозяйству объемы ежегодного производства мяса – с 400 до 700 тонн.

Аграрии уже смонтировали фермы, оградили кормовую зону и закупили часть оборудования и техники. Объем инвестиций в проект до 2024 года составит 147 млн рублей. Глава Минсельхоза РБ Ильшат Фазрахманов сообщил, что инвестору в качестве гоподдержки возместят часть затрат на строительство. Он отметил, что для республики «это серьезный шаг вперед в развитии мясного скотоводства».