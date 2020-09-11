В Башкирии прекращены поиски двоих подростков, пропавших в десятках километров от дома

Детей нашли живыми

В Башкирии прекращены поиски 12-летнего мальчика и 13-летней девочки, которые 10 сентября ушли из дома в Уфе и уехали в село Иглино. По данным волонтеров из «Лиза Алерт», подростки найдены живыми.

Напомним, ранее «КП-Уфа» сообщала, что дети приехали в район на электричке и затерялись в лесу. Девочка 10 сентября успела дозвониться до матери и спасателей, а затем перестала выходить на связь – у телефона села батарейка. Массированные поиски начались практически сразу, в них участвовали сотрудники Госкомитета ЧС по РБ и активисты.