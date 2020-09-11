Фестиваль «Сердце Евразии» 2020 в Уфе: программа выступлений, когда будет салют

Источник : IV Международный фестиваль искусств "Сердце Евразии". Автор фото - Эдуард Дильмухаметов

Опубликована программа выступлений артистов «Сердце Евразии» 2020 в Уфе – со сцены будут петь Олег Газманов, Надежда Бабкина и другие исполнители.

КАКИЕ АРТИСТЫ ПРИЕДУТ НА ФЕСТИВАЛЬ «СЕРДЦЕ ЕВРАЗИИ» 2020 В УФЕ

Официально фестиваль откроется уже в эту пятницу, 11 сентября. Сразу после официальной части начнется выступления Надежды Бабкиной и театра «Русская песня».

В 19.45 начнется «башкирская» часть концерта – «Курайфест» с участием этно-группы «Аргымак», оркестра «Бишбармак» и других артистов.

В 20.50 на сцену выйдет коллектив «Бурановские бабушки» из Удмуртии, затем выступят музыканты из Тывы, ZAINETDIN и группа «Пелагея». На этом первая часть фестиваля «Сердце Евразии» 2020 в Уфе закончится.

12 сентября выступления артистов начнутся в 19.00. Первыми на сцену выйдут Аскар Абдразаков, оркестр Башгосфилармонии Ахметова и этно-группа «Аргымак».

В 20.00 программа фестиваля «Сердце Евразии» 2020 продолжится выступлениями Любови Казарновской, группы «VIVA», Александра Когана и Петра Дранги.

В 21.20 для гостей фестиваля споет Олег Газманов.

КОГДА БУДЕТ САЛЮТ НА «СЕРДЦЕ ЕВРАЗИИ» 2020 В УФЕ

Организаторы сообщили, что праздничный салют на фестивале «Сердце Евразии» 2020 в Уфе начнется в 22.10. После праздничного фейерверка жителей и гостей города будут ждать автобусы, которые довезут их до всех районов Уфы, в том числе отдаленных.