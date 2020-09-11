В башкирской школе обрушился потолок

фото: прокуратура РБ

В спортзале средней общеобразовательной школы №7 в башкирском городе Стерлитамаке обрушился потолок. Прокуратура республики начала проверку по факту инцидента. В надзорном ведомстве сообщили, что ни учащихся, ни преподавателей в момент ЧП в помещении не было.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. Правоохранители дадут оценку действиям должностных лиц, органам власти и контроля «на предмет соблюдения прав детей на получение образования в безопасных для жизни условиях». По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.