Радий Хабиров обновил указ о режиме повышенной готовности

Хабиров внес изменения в указ о режиме повышенной готовности

Глава Башкирии Радий Хабиров изменил указ о режиме повышенной готовности из-за коронавирусной инфекции. Документ был опубликован на портале правовой информации 11 сентября.

Согласно новой редакции указа, с 15 сентября работу возобновят молодёжные клубы, кружки, секции, центры.

Проведение матчей Российской футбольной Премьер-Лиги, Континентальной хоккейной лиги и других матчей среди профессиональных команд разрешается при строгом соблюдении санитарных требований и заполнении зрительских трибун не более 50% от вместимости спортобъектов.

Для спортсменов старше 18 лет возобновляется проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий. Условия те же – строгое соблюдение санитарных требований и заполняемость трибун не более 50%.