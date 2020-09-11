В Башкирии коронавирусом болеют 563 человека

В Башкирии за сутки с учета по выздоровлению от коронавируса было снято 97 человек

В Башкирии уменьшается количество больных коронавирусом. По состоянию на утро 11 сентября на лечении находятся 563 человека с подтвержденным диагнозом COVID-19: 47 – на стационарном лечении, а 516 – на амбулаторном, у них болезнь протекает в легкой форме. Об этом сообщила пресс-служба администрации главы республики.

По выздоровлению от инфекции за минувшие сутки было выписано 97 человек (с начала пандемии – 7538). В то же время еще у 30 жителей республики ковид подтвердился (за все время – у 8131).

Новых смертей от коронавируса не зарегистрировано. О последнем случае стало известно 10 сентября – скончался 85-летний уфимец.