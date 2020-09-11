«Слышали звук поездов»: стали известны подробности пропажи двух подростков в Башкирии

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Сегодня, 11 сентября, стало известно о пропаже двоих подростков в Иглинском районе Башкирии. 12-летний Данил Галимянов и 13-летняя Любовь Крашенинникова ушли из дома вчера, 10 сентября и бесследно пропали. Сейчас к их поискам подключились сотрудники полиции, на место выехали добровольцы поискового отряда «Поиск детей – Уфа».

По словам руководителя поискового отряда «Поиск детей – Уфа» Павла Нестерова, мальчик ранее неоднократно уходил из дома.

- В последний раз девочка выходила на связь с мамой вчера. В телефонную трубку родители слышали звук поездов, - говорит волонтер.

Поиски пропавших подростков осложняются тем, что они ушли в сторону леса. Сейчас добровольцы прочесывают местность.

– Приехали на электричке из Уфы в с. Иглино Иглинского района, зашли в лес и потерялись. За помощью обратились сами подростки, отметив, что находятся на болотистой местности недалеко от трассы. К сожалению, зарядки телефона у ребят хватило только на то, чтобы дозвониться до экстренных служб, – прокомментировали ситуацию в Госкомитете РБ по ЧС.

В аварийном ведомстве добавили, что неотложные следственные действия и поиски начались 10 сентября.

Приметы пропавших подростков:

Данил Галимянов: рост 160 см, среднего телосложения. Волосы светло-русые, короткие, глаза серо-зеленые. В чем был одет неизвестно.

Любовь Крашенинникова: рост 157 см, плотного телосложения, черные волосы, зеленые глаза. Была одета в белую рубашку, черные брюки, черно-синие кроссовки.

Всех, кто видел подростков, просят позвонить в полицию по номерам 112 или 020, либо связаться с волонтерами по телефону: 8-927-969-89-19.