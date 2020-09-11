В Башкирии 17-летний парень насмерть разбился на внедорожнике

фото: ГИБДД РБ

В Башкирии в результате ДТП погиб 17-летний парень. Подробности происшествия рассказали в дорожной полиции.

Авария случилась ранним утром 10 сентября в деревне Верхнеиванаево Балтачевского района. Подросток за рулем Renault Duster не справился с управлением во время проезда по улице Центральной и вылетел с дороги в кювет, где машина опрокинулась. От полученных травм юноша скончался на месте происшествия.

За минувшие сутки на дорогах Башкирии зафиксировано 14 ДТП, в которых два человека погибли и 13 получили травмы.