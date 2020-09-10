Хабиров проиграл в шахматы шестикласснику и признался в этом

Радий Хабиров неожиданно для всех выложил пост, в котором признался, что проиграл в шахматы шестикласснику.

Судя по всему, глава республики уже второй день находился в рабочей поездке в Баймакском районе Башкирии. Вместе с местными и республиканскими чиновниками он посещал важные для жителей башкирского Зауралья места.

После череды «официальных» отчетов в соцсетях о строительстве новых объектов и встреч с местными жителями Хабиров выложил забавный пост.

- Проиграл в Баймаке в шахматы шестикласснику. Наверное, лет 15 шахматы в руки не брал. Думал, что вспомню, как надо и справлюсь, - пишет глава республики.

Однако чемпион Башкирии и России Искандер Фаизов не дал главе республики шансов и обыграл его. Хабиров заявил, что проиграть такому сопернику ему было не позорно.