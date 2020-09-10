Жителя Башкирии привлекут к ответственности за вызов спасателей

фото: Госкомитет РБ по ЧС

Госкомитет Башкирии по ЧС намерен привлечь к ответственности водителя, вызвавшего спасателей в безобидной ситуации.

История произошла 9 сентября. На номер экстренной службы позвонил мужчина. Он сообщил, что съехал на своем автомобиле в водохранилище около села Шемяк (Уфимский район) и постепенно уходит под воду, не имея возможности выбраться. На помощь бедствующему выехали спасатели аварийной службы профильного госкомитета.

– Естественно, мы не теряя ни минуты, выехали на место происшествия. Какого же было наше удивление, когда на берегу водоема мы обнаружили автомобиль, стоящий передними колесами в воде. «Потерпевший» сидел за рулем, который спокойно мог выйти на берег, – рассказали спасатели.

Как отметили в ведомстве, такие ситуации возникают довольно часто – автомобилисты, «засадив» машину в грязи или снегу, вызывают спасателей.

– Мы не занимаемся эвакуацией транспортных средств, – прокомментировал случай начальник аварийно-спасательной службы Владимир Темашев. – Если жизни и здоровью людей угрожает опасность, то вывозим их в ближайший населенный пункт или к медикам с целью оказания дальнейшей помощи в зависимости от ситуации.

Теперь госкомитет хочет обратиться в полицию, чтобы привлечь съехавшего в водоем водителя к административной ответственности за ложный вызов.