Жители Башкирии приняли наконечник электровибратора за военный снаряд

На место обнаружения снарядов были вызваны правоохранители

В башкирском городе Нефтекамске при проведении земляных работ рядом с жилым домом были обнаружены подозрительные предметы. Рабочие приняли их за военные снаряды и вызвали правоохранителей.

Как передал собственный источник «КП-Уфа», вызов в единую дежурную диспетчерскую службу поступил вечером 9 сентября. Сообщалось о том, что на глубине 30 сантиметров были замечены металлические предметы, очень похоже на снаряды. На место происшествия по вызову выехали ОМОН, саперы, а также сотрудники МВД и ФСБ.

Специалисты установили, что находкой были вовсе не снаряды, а наконечники глубинного электровибратора для уплотнения бетонных смесей. Они не представляли никакой опасности.