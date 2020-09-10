У певца Ильдара Абдразакова подтвердился коронавирус

Первичный тест Абдразакова на коронавирус показал положительный результат Фото: Мила КИЯН

Известный башкирский бас Ильдар Абдразаков подхватил коронавирусную инфекцию. Об этом сообщается на официальном сайте Большого театра.

Пока только первичный тест Абдразакова показал положительный результат. Последующие исследования должны подтвердить или опровергнуть наличие вируса.

Тем временем руководству театра пришлось отменить все спектакли «Дон Карлос», поскольку «в нынешней ситуации невозможно рисковать здоровьем людей».

Всех, кто контактировал с певцом на репетициях, также отправят сдавать тест на ковид. Среди них есть звезды оперной сцены – Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов, Агунда Кулаева и Эльчин Азизов.