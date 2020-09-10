Аноним сообщил о заложенной взрывчатке в четырех торговых центрах Уфы

Анонимные сообщения о минировании получили ТРК «Планета», ТЦ «Центральный» МФК «ЯЙ» и ТРК «Простор»

Сразу четыре торговых центра получили анонимные сообщения о минировании. Утром 9 сентября письма от неизвестного злоумышленника пришли на электронные адреса ТРК «Планета», ТЦ «Центральный» МФК «ЯЙ» и ТРК «Простор». Об этом рассказал собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.

– Здание торгового центра заминировано. Переведите 1 биткоин [774 тысячи рублей по текущему курсу] на адрес […], чтобы я не активировал взрывчатку, – писал неизвестный злоумышленник.

Сотрудники полиции и саперы проверили здания и не обнаружили никаких взрывных устройств. Эвакуацию они решили не проводить. По факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма было возбуждено уголовное дело.