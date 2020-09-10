Парламент Башкирии законодательно освободит резидентов ОЭЗ «Алга» от налогов

Депутаты разработали закон о преференциях резидентам особой экономической зоны

Депутаты башкирского парламента рассмотрят законопроект, которым предполагается установить налоговые преференции для резидентов особой экономической зоны [ОЭЗ] «Алга». Ее создали в июне 2020 года на территории Стерлитамакского и Ишимбайского районов.

Как пояснил спикер Госсобрания Константин Толкачев, предприятия ОЭЗ планируется освободить от уплаты транспортного налога, а также понизить им ставку налога на прибыль.

– Подобная мера поддержки резидентов особых экономических зон в регионах предусмотрена федеральным законодательством. Она должна положительно сказаться на развитии предприятий особой зоны, ее инженерной, транспортной, социальной инфраструктуре, – сказал Толкачев.

Он добавил, что республика получит от резидентов «обратную экономическую отдачу» от предприятия ОЭЗ – ее объемы «многократно» превзойдут бюджетные потери от предоставления льгот. Депутаты подсчитали, что в 2021 и 2022 годах из-за выделенной резидентам «Алги» помощи доходы казны снизятся на 600 млн рублей. В то же время предприятия особой экономической зоны создадут около 1,3 тысячи рабочих мест и нарастят выручку более 25,1 млрд рублей – благодаря этому консолидированный бюджет получит дополнительные налоговые и неналоговые доходы.