Установлена личность 30-й жертвы коронавируса в Башкирии

30-й жертвой коронавируса в Башкирии оказался 85-летний уфимец Фото: Алексей БУЛАТОВ

В министерстве здравоохранения Башкирии раскрыли личность 30-й жертвы коронавирусной инфекции. Им оказался 85-летний уфимец. В ведомстве отметили, что у горожанина были тяжелые сопутствующие заболевания: атеросклероз аорты и коронарных артерий, а также гипертоническая болезнь с поражением почек.

Напомним, о новой смерти от COVID-19 в Башкирии стало известно 10 сентября. Это первый летальный случай за текущий месяц.

По последним данных в республике подтвержден 8101 случай коронавируса. Прирост за сутки поставил 29 инфицированных. Выписан по выздоровлению 7441 человек.