В центре Уфы из-за фестиваля «Сердце Евразии» перекроют несколько улиц

фото: ufacity.info

В Уфе с 11 по 13 сентября перекроют несколько улиц исторического центра из-за проведения международного фестиваля «Сердце Евразии». Об этом сообщили в пресс-службе столичной администрации.

В мэрии пояснили, что движение транспорта будет ограничено с 12:00 11 сентября до 1:00 12 сентября и с 12:00 12 сентября до 1:00 13 сентября. Для транспорта в указанные отрезки времени будет недоступен съезд к парку «Ватан» и проезд по улицам:

– Заки Валиди (на участке от Гафури до Аксакова);

– Гафури (от Свердлова до Пятигорской);

– Пушкина (от Гафури до Аксакова);

– Аксакова (от Заки Валиди до Пушкина).

Кроме того, в период с 12:00 11 сентября до 1:00 13 сентября будет перекрыта парковка перед конгресс-холлом «Торатау».

– На время действия ограничения движения на указанных участках дорог изменится схема движения маршрутов общественного транспорта, – добавили в администрации.