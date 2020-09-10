В Уфе показали «первый башкирский наземный беспилотник»

фото: vk.com

В Уфе 9 сентября испытали «первый башкирский наземный беспилотник-дальноход». Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил житель столицы Ильфат Байназаров.

Внешне аппарат выглядит как металлическая коробка на колесах. На корпусе написано «Беспилотная доставка», а ниже – адрес сайта разработчика беспилотных летательных аппаратов.

По словам горожанина, роботом можно управлять «дистанционно с любой точки земли», а его заряда хватит от 6 до 10 часов. В своем посте Байназаров отметил главу респубики Радия Хабирова и спросил у него, как назвать беспилотник и где его можно применить.