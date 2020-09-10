В Башкирии шофер грузовика посреди трассы насмерть задавил мужчину

фото: ГИБДД РБ

В Башкирии грузовик насмерть задавил мужчину, который шел посреди проезжей части. Об этом сообщили в региональной ГИБДД.

Смертельное ДТП случилось вечером 9 сентября в Краснокамском районе республики. 54-летний шофер КамАЗа задавил 40-летнего жителя Октябрьского, когда проезжал 74-й километр автодороги Дюртюли-Нефтекамск. О полученных травм пешеход скончался на месте происшествия.

– Со слов водителя, погибший шел в попутном направлении по середине проезжей части без световозвращающих элементов на одежде. По данному факту начато расследование, – передали в Госавтоинспекции РБ.

9 сентября на дорогах Башкирии зафиксировано 12 аварий, в которых один человек погиб и 15 пострадали.