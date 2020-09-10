У директора «Уфа-Арена» украли пистолет

Правоохранители задержали предполагаемого вора Фото: Алексей БУЛАТОВ

У директора спортивно-концертного комплекса «Уфа-Арена» украли пневматический пистолет. Об этом сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.

Потерпевший обратился в полицию вечером 8 сентября. Он рассказал, что в период с 16 до 20 августа в его садовый дом через окно проникли неизвестные и украли там электроинструменты и пневматический пистолет.

Сотрудники угрозыска выяснили, что к преступлению причастен 33-летний житель села Иглино. Во время допроса он дал признательные показания. По факту кражи с незаконным проникновением в жилище было возбуждено уголовное дело. Ранее подозреваемый привлекался к ответственности по той же статье.