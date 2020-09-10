Число жертв коронавируса в Башкирии выросло до 30 человек

В Башкирии число жертв коронавируса увеличилось до 30 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Башкирии еще один житель скончался от коронавируса – это первый зарегистрированный случай за сентябрь [в августе было 7]. Общее число жертв COVID-19 выросло до 30. Об этом сообщили в пресс-службе администрации главы республики. Личность умершего пока не раскрывается – информацию в ближайшее время должен представить региональный Минздрав.

По состоянию на утро 10 сентября в Башкирии подтвержден 8101 случай коронавирусной инфекции (+29 за сутки). С начала пандемии выздоровел 7441 человек (+148 за сутки).

Активно все еще болеют 630 жителей, 47 из них лежат в больницах, а 583 лечатся дома – у них инфекция протекает в легкой форме.