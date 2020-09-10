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«КП-Уфа» стала известна личность молодого человека, который ранним утром 7 сентября разбился на трассе в Хайбуллинском районе Башкирии.

Как передал собственный источник в правоохранительных органах, 23-летний Азамат В. тем злополучным утром двигался на «Ладе Приора» по трассе Сибай-Акъяр. В какой-то момент он не справился с управлением и вылетел в кювет прямо по ходу движения.

Парень в результате аварии получил тяжелые травмы. Медики успели поместить его в машину скорой помощи, однако живым до больницы его довезти не удалось – он скончался в пути. Во время разбирательства сотрудники дорожной полиции установили, что, по предварительным данным,у Азамата не было права управлять автомобилем.

Погибший проживал в Хайбуллинском районе республики. С ним уже простились близкие. Известно, что у Азамата была девушка, и они планировали свадьбу.

– Я так сильно тебя люблю и буду любить до конца своей жизни. Ты навсегда в моем сердце. Боже, столько планов мы строили, хотели реализовать. Мне не верится до сих пор. Кажется, все страшный сон. Спасибо, родной, за все, что ты сделал и все, что было между нами. Никогда не забуду, – написала возлюбленная молодого человека на своей странице в соцсети.

«КП-Уфа» приносит соболезнования родным и близким погибшего.