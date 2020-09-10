ФАС забраковала планы властей о сокращении в Уфе 49 маршрутов из 122

ФАС выступила против сокращения маршрутов Фото: Рустем АХУНОВ

Федеральная антимонопольная служба Башкирии выступила против планов властей республики о сокращении в Уфе 49 автобусных маршрутов из 122 и введении восьми новых. Соответствующий релиз с заголовком «Реформа транспортной сети Уфы под вопросом» был опубликован на официальном сайте ведомства.

В органе выразили опасение, что отмененные и остро востребованные коммерческие маршруты не будут заменены новыми, а альтернативные варианты – поездки с пересадками, дополнительное ожидание транспорта и дополнительная оплата – жители оценят как «неприемлемые».

Кроме того, в башкирской ФАС считают, что планируемая ликвидация 40% маршрутов «является ограничивающим конкуренцию действием и препятствует продолжению деятельности ряда перевозчиков, имеющих подвижной состав и компетенцию».

Напомним, идею об исключении в Уфе 49 «дублирующих и избыточных» автобусных маршрутов на совещании у главы Башкирии озвучил зампредседателя Гостранса республики Рафит Ягафаров. Чиновник отметил, что вместо ликвидированных планируется создать восемь новых рейсов для периферийных районов города – по ним пустят автобусы большой и средней вместимости.