В Башкирии назвали причину роста заболевших вирусными заболеваниями детей

В башкирском управлении Роспотребнадзора объяснили причину роста заболевших вирусными инфекциями.

В ведомстве проинформировали, что на этой неделе подъем заболеваемости составил 75%, среди них 12% заболевших – дети. В Уфе от числа всех пациентов дети занимают 7,8%. Больше половины из них – школьники.

В комментарии РБК-Уфа представитель надзорного органа Зухра Шагиева, занимающая должность руководителя отдела эпидемиологического надзора в республике отметила, что рост связан с усиленным контролем в общеобразовательных учреждениях. В статистику попадают те дети, у которых была зафиксирована, к примеру, на входе в школу повышенная температура, проинформировала чиновница.

Шагиева также сообщила, что преимущественно дети болеют без высокой температуры, в среднем показатель составляет 37,2.