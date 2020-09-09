Молодой уфимец с душевой лейкой во рту обнаружен мертвым в собственной ванной

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В квартире двухэтажного дома в северной части Уфы был обнаружен труп мужчины с душевой лейкой во рту. Тело 31-летнего горожанина лежало в ванной комнате. Об этом сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.

Информация о страшной находке поступила в полицию ранним утром 8 сентября. Правоохранители не заметили на погибшем видимых телесных повреждений. Труп был направлен на судмедэкспертизу для установления причин смерти. Криминалисты изъяли с места происшествия два сотовых телефона и тетрадь с рукописями.

Собеседник «КП-Уфа» рассказал, что уфимец работал грузчиком в супермаркете. На своей странице в социальной сети мужчина публиковал видеозаписи, где он играет на гитаре. Известно, что погибший также сочинял стихи – по всей видимости, он записывал их в ту самую тетрадь, которую изъяли полицейские.