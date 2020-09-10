За год от злоупотребления алкоголем в Башкирии умерло 744 человека

От алкоголя мужчины умирают чаще женщин Фото: Алексей ФОКИН

Башстат по случаю Дня трезвости [отмечается 11 сентября] подготовил доклад об уровне смертности в регионе от злоупотребления алкоголем.

По итогам 2019 года в республике спиртное стоило жизни 744 жителям – 519 мужчин и 225 женщин. Большая часть умерших – 706 или 94,9% от общего числа, – это лица моложе 70 лет, их смерть считается преждевременной. Средний возраст жертв алкоголя – 51 год.

Интенсивность смертности по данной группе [18,4 на 100 тысяч человек] сопоставима с интенсивностью причин смерти от инфекционных заболеваний [22,2], самоубийства [18,2] и ДТП [12,7].

В число наиболее часто встречающихся причин смерти, обусловленных алкоголем, вошли:

– алкогольная кардиомиопатия [поражение сердечной мышцы] – умерло 390 человек;

– отравление алкоголем – 190;

– болезни органов пищеварения алкогольной этиологии – 130;

– болезни нервной системы – 19;

– психические расстройства поведения – 15.

В Башстате со ссылкой на данные Минздрава республики добавили, что в среднем 2,5 тысячам человек ставится диагноз алкоголизм или алкогольный психоз. На конец 2019 года на учете в лечебных организациях с этими недугами состояли 36 тысяч человек, 8,5 тысячи из которых – женщины.