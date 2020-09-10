Родные погибшей вдали от дома модели из Башкирии рассказали, зачем собирают крупную сумму

За рубежом девушка снималась в известных мужских журналах

Родные молодой и известной модели из Башкирии Галины Ф., погибшей в тысячах километрах от дома, рассказали, как идет сбор денег для ее возвращения домой. Напомним, на днях стало известно, что 33-летняя девушка погибла в результате несчастного случая на острове Сардиния в Италии.

В тот роковой день, 5 сентября, она вместе с молодым человеком каталась на лодке, как вдруг налетела волна и опрокинула небольшое судно. В результате Галина погибла.

Теперь родственники модели собирают деньги, чтобы прилететь в Италию и забрать девушку на родину, чтобы похоронить на башкирской земле. По словам матери, на сегодняшний день с помощью неравнодушных людей уже удалось собрать 100 тысяч рублей. Однако этого пока не хватает. На своей страничке в Инстаграм женщина рассказала, зачем нужна такая большая сумма.

- Собрано мною чуть больше 100 000, всем моя безмерная благодарность! Всех отблагодарим поименно за участие в добром деле. Нужны еще средства. Кремация тела стоит в Италии 2400 евро, - написала мама Галины.

Для того чтобы оказать помощь родным Галины, вы можете отправить любую сумму на карту ее маме: 2202 2009 9047 2613 (Сбербанк).

- Благодаря вам, я смогу обнять и поцеловать свою дочь в последнии раз! Дочь называла себя человеком мира! Мир, подключаи ся, проводим все вместе мою дочь! Она этого достои на! – пишет безутешная женщина.