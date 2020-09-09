Убийце-рецидивисту из Башкирии отказали в помиловании

Комиссия по помилованию Башкирии отказала в свободе убийце Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Комиссия по вопросам помилования при главе Башкирии ответила отказом на ходатайство об амнистии от 56-летнего рецидивиста, который из личной неприязни убил женщину. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Как пояснил спикер Госсобрания Константин Толкачев, заключенный ранее уже был судим за умышленное убийство, а также за разбой, грабежи, кражи и хулиганство. Девятый по сроку срок он получил в 2018 году. Криминал стал образом жизни для мужчины с 18-летнего возраста. Поэтому комиссия не увидела никаких оснований для того, чтобы освободить осужденного на волю.

В помиловании было отказано еще одному заключенному – 59-летнему жителю Башкирии, которого посадили на семь лет за незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Его уличили в продаже 366 граммов марихуаны. Более килограмма наркотиков правоохранители обнаружили у него дома. Комиссия отметила, что преступление было тщательно спланировано, и человек сознательно пошел на изготовление и сбыт наркотиков.