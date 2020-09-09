Башкирия перезапускает «Центр развития туризма»

В Башкирии второй раз создают одну и ту же организацию

В Башкирии вновь появится «Центр развития туризма». Соответствующее распоряжение подписал глава республики Радий Хабиров.

Из опубликованного на портале правовой информации документа следует, что предложение о создании автономной некоммерческой организации поступило от регионального правительства. Учредителем центра установлен Госкомитет РБ по туризму. Ведомству предстоит зарегистрировать устав новой структуры и Минюсте. Контроль за исполнением распоряжения возложен на заместителя премьер-министра Башкирии Азата Бадранова.

Напомним, «Центр развития туризма» в республике уже существовал, но год назад организацию упразднили после того, как с поста ее руководителя ушел общественник Артур Идельбаев.