Жители одного из уфимских районов жалуют на нашествие тараканов

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Жильцы домов по улице Правды в Демском районе Уфы жалуются на нашествие тараканов. Насекомые облюбовали люк напротив дома №12, и часть из них уже переместилась в квартиры. Горожанин снял на телефон целое полчище вредителей и опубликовал видео в социальных сетях.

– Здесь дети играют, сколько заразы здесь лазит. Это с ума сойти, как так можно позволить, чтобы такое вообще получилось в жилых дворах, – с трудом сдерживает возмущение автор ролика.

Мужчина отметил, что никакие официальные жалобы ни к чему не приводят. «Сколько звонили толку нет! Все просят перезвонить позже! Устали бороться». Жильцы пытались самостоятельно травить тараканов, но действенного средства так и не нашли. В комментариях к посту о такой же проблеме заявила уфимка, проживающая в доме на улице Таллинской.