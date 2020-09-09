МЧС предупреждает жителей Башкирии о сильном ветре и грозе

Днем по республике пройдут дожди

МЧС Башкирии вновь опубликовало штормовое предупреждение – на этот раз из-за сильного ветра и грозы. Ненастье в отдельных районах республики ожидается в ближайшие сутки, 9-10 сентября.

По данным спасателей, порывы ветра местами достигнут 15-20 метров в секунду. На некоторых участках автодорог ночью и утром возникнет туман – он ограничит видимость до 500-1000 метров.

– Рекомендуем быть предельно внимательными на дорогах, особенно в условиях недостаточной видимости, – сообщили в МЧС.

Синоптики Башгидромета прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ночью на западе и днем по всей республике пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью +8,+13°, днем +15,+20°.