Хабиров назвал «самую большую проблему» для жителей башкирской деревни

Хабиров встретился с жителями Баймакского района // фото: glavarb.ru

Сегодня, 9 сентября, глава Башкирии Радий Хабиров находился в рабочей поездке по Баймакскому району. Он посетил несколько населенных пунктов, в том числе деревню Кусеево. Руководитель республики обозначил «самую большую проблему» для сельчан – это 12 километров дороги Кусеево-Халилово.

– Мы приняли решение: ремонтом тут уже не обойтись, построим новый участок дороги. Не в этом году, потому что нужно время на проектирование. Но к концу 2021 года, несмотря на сложности с пополнением бюджета, точно построим. Такие объекты - вне конкуренции. Нет дороги - нет жизни на селе, – написал Хабиров на своих страницах в соцсетях.

Он призвал глав районов общаться с людьми на местах, «не смотреть на них из окон своих блестящих машин» и «не разговаривать свысока».

В ходе поездки глава Башкирии впервые в жизни посетил село Яратово. Там он принял участие в церемонии открытия фельдшерско-акушерского пункта, который будет обслуживать почти 300 жителей. Стоимость объекта площадью в 70 кв.м. составляет 3,3 млн рублей. Деньги на подготовку сметной документации на строительство ФАПа собрали сами сельчане, а спонсорскую поддержку оказал местный фермер.