В Уфе прошло предварительное слушание по делу Владимира Санкина, обвиняемого в убийстве педофила

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В Калининском районном суде Уфы 8 сентября состоялось предварительное слушание по уголовному делу Владимира Санкина. Он обвиняется в убийстве Владимира Зайцева, ранее судимого за педофилию.

– Предварительное слушание по делу было назначено по ходатайству обвиняемого, который по окончании предварительного следствия просил о рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей, – передали в пресс-службе районного суда. – Кроме того, адвокат на предварительном слушании просил суд исключить из числа доказательств первоначальные показания его подзащитного, данные им на предварительном следствии.

На предварительном слушании Калининский суд удовлетворил ходатайство Санкина, который просил, чтобы его дело рассматривалось при участии коллегии присяжных. Кроме того, мужчине продлили домашний арест еще на три месяца.

Дело Санкина будет рассматриваться на закрытом судебном заседании, поскольку «свидетелями проходят лица несовершеннолетнего возраста». В суде также добавили, что «открытое судебное заседание может привести к разглашению сведений об интимных сторонах жизни участников уголовного судопроизводства либо сведений, унижающих их честь и достоинство». Суд назначен на 5 октября.

Напомним, по версии следствия Владимир Санкин забил до смерти Владимира Зайцева, который, якобы, силой удерживал у себя дома двоих несовершеннолетних. В следкоме по Башкирии также отмечали, что во время избиения обвиняемый отобрал деньги у своего оппонента. Ранее как сам Владимир, так и предполагаемый педофил, привлекались к уголовной ответственности.