«Невосполнимая утрата»: стала известна личность погибшей в жуткой аварии жительницы Башкирии

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В минувший вторник, 8 сентября, в Кармаскалинском районе Башкирии произошло жуткое ДТП. На трассе Уфа-Инзер-Белорецк столкнулись КамАЗ и попутная «Kia Spectra». По данным регионального управления ГИБДД, 58-летний водитель большегруза при выезде из деревни Ильтеряково выехал на перекресток и врезался в легковушку.

В результате аварии пострадали водитель «Kia Spectra» и два пассажира – 27-летняя девушка и 18-летний молодой человек. 58-летняя уроженка Баймакского района Фарида К. скончалась на месте.

Родные, близкие и знакомые погибшей женщины были шокированы вестями о гибели женщины. Соболезнования семье Фариды К. в социальных сетях выразили десятки жителей Баймака и Сибая.

- Искренне жаль, невосполнимая утрата, семье искренние соболезнования, - пишет одна из знакомых женщины.

- Соболезнования, как жаль, такая энергичная полная новых идей, жизненная женщина, - вторит ей другая.

Дома у женщины остались муж, взрослая дочка и внуки.

По одной из версий, Фарида К. ехала на попутке из Уфы домой, в Баймакский район.