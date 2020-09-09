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«Сбежавший жених с никаха»: рядом с остановкой в Уфе засняли голого мужчину

Запись появилась в социальных сетях
Владислав КАЗАНЦЕВ
Комментарии (3)Комментарии (3)
скриншот видео

скриншот видео

Рядом с остановкой «Хлопчатобумажный комбинат» в Уфе на видео засняли голого мужчину. Запись 9 сентября была опубликована в городских сообществах «ВКонтакте».

На кадрах видно, что горожанина в одних трусах под руки ведут к машине женщина и мужчина. Голос за кадром говорит, что герой видео бегал в таком виде по дорогам башкирской столицы.

– Это сбежавший жених с никаха, родители невесты его поймали, – пошутил один из пользователей под постом.

Другой комментатор отметил, что в этом районе довольно часто происходят подобные ситуации, потому что поблизости много ночных клубов.