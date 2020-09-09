Коронавирусом в Башкирии за сутки заразились еще 30 человек, 84 выздоровели

Активно коронавирусом в Башкирии все еще болеют 750 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Башкирии за минувшие сутки коронавирусом заразилось еще 30 человек. По состоянию на 9 сентября на территории республики было подтверждено 8072 случая COVID-19. Об этом сообщила пресс-службе администрации главы региона.

Показатель выздоровевших тем временем резко увеличился – до 7293 человек. За сутки с учета было снято 84 пациента, у которых после лечения тест на ковид показал отрицательный результат.

Активно все еще болеют 750 человек, 47 из них лежат в больницах, а 703 переносят инфекцию в легкой форме на самоизоляции.

Количество смертей остается на прежнем уровне – жертвами коронавируса в республике стали 29 человек.